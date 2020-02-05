***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









dirim İçeriğiAçıklamalarBera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen görevde bulunan Sadık AY'ın görevden ayrılması nedeniyle Tüzel kişiliği temsilen yerine Osman ELVAN atanmış olup Yönetim Kurulu Üyeliğine atama işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 05.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sadık AY'ın yerine Komite Üyeliğine Osman ELVAN görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817144BIST