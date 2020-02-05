***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.02.2020 12:24
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Açıklamalar
Bera Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen görevde bulunan Sadık AY'ın görevden ayrılması nedeniyle Tüzel kişiliği temsilen yerine Osman ELVAN atanmış olup Yönetim Kurulu Üyeliğine atama işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 05.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Sadık AY'ın yerine Komite Üyeliğine Osman ELVAN görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817144
BIST
15:06121.914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -221,87
|Açılış
|: 122.417
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|Önceki Kapanış
|: 122.136
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En Düşük
121.906
15:065,9830
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|Açılış
|: 299,12
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|Önceki Kapanış
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300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|TSGYO
|2,19
|42.480.401
|% 13,47
|
|DITAS
|13,88
|27.235.020
|% 11,58
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|IZFAS
|2,01
|1.216.340
|% 9,84
|
|DOKTA
|75,30
|8.332.459
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|IHEVA
|3,10
|316.366
|% -6,34
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|THYAO
|14,54
|2.136.974.885
|% 1,04
|
|ISFIN
|4,52
|599.672.269
|% 2,03
|
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|ODAS
|2,23
|508.796.713
|% 2,29
|
|ASELS
|24,36
|426.021.279
|% -0,90
|
|TEKTU
|1,86
|539.393.557
|% 14,11
|
|ODAS
|2,23
|508.796.713
|% 2,29
|
|IHLAS
|0,90
|186.158.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,74
|350.716.605
|% 1,16
|
|THYAO
|14,54
|2.136.974.885
|% 1,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7849
|7,8240
|% 0,20
|
|Frank
|6,1324
|6,1694
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,80
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.980
|2.010
|-7,00
|
|Tam
|1.972
|2.021
|-8,47
|
|Yarım
|953
|978
|-4,10
|
|Çeyrek
|478
|489
|-2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|1,37
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