***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esas sözleşmeye istinaden Bera Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı - Kurumsal İlişkiler Müdürümüz Sayın Korgün KUBAR' ın vefatı sebebiyle boşalan komite üyeliğine, Holding Yönetim Kurulunun 10 / 04 / 2020 tarih ve 12 karar sıra numarasıyla, Bera Holding A.Ş. Pay Sahipleri ile İlişkiler Yetkilisi Sayın Nebi ÇIĞ' ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837211BIST