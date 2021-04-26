***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2021 17:16
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holdingimiz Yönetim Kurulu Başkanı Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.(Divapan) tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 6 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Divapan tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Ali Rıza ALABOYUN'un yerine Sayın Haşim ŞAHİN'in görevlendirildiği,
Holdingimiz Yönetim Kurulu Üyesi Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Konya Kağıt)tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 8 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Konya Kağıt tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Haşim ŞAHİN'in yerine Sayın Sadık AY'ın görevlendirildiği,
Bildirilmiştir.
Yapılan değişiklikler sonucu Holdingimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:
Yönetim Kurulu Başkanı
Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
Temsilen Haşim ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bera Turizm İnş. Seyahat Tic. A.Ş.
Temsilen Erol KAYA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.
Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.
Temsilen Osman ELVAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Kağıt San. Tic. A.Ş.
Temsilen Sadık AY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tahir AYAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman YILMAZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930933
BIST