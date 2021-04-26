***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimiz Yönetim Kurulu Başkanı Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.(Divapan) tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 6 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Divapan tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Ali Rıza ALABOYUN'un yerine Sayın Haşim ŞAHİN'in görevlendirildiği,Holdingimiz Yönetim Kurulu Üyesi Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Konya Kağıt)tarafından alınan 26.04.2021 tarih ve 8 Sayılı Karar ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Konya Kağıt tüzel kişiliğini temsil eden Sayın Haşim ŞAHİN'in yerine Sayın Sadık AY'ın görevlendirildiği,Bildirilmiştir.Yapılan değişiklikler sonucu Holdingimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:Yönetim Kurulu BaşkanıDivapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.Temsilen Haşim ŞAHİNYönetim Kurulu Başkan YardımcısıBera Turizm İnş. Seyahat Tic. A.Ş.Temsilen Erol KAYAYönetim Kurulu Başkan YardımcısıKompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş.Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİYönetim Kurulu ÜyesiKomyapı Hazır Beton Prefabrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.Temsilen Osman ELVANYönetim Kurulu ÜyesiKonya Kağıt San. Tic. A.Ş.Temsilen Sadık AYBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTahir AYARBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSüleyman YILMAZSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite Üyeliklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930933BIST