Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.07.2021 13:56



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                               Bera Holding A.Ş.'nin 17.06.2021 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile  02.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup
   
  
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı                   : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malz.San.Tic. A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)
 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Komyapı İnşaat A.Ş.(Temsilen Osman ELVAN) (Müşterek İmza Ytetkilisi)
  
Yönetim Kurulu Üyesi : Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)
 
Yönetim Kurulu Üyesi : Konya Kağıt San.Tic. A.Ş.(Temsilen İsmet GERGERLİ) (İcrada Görevli Değil)
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Abdulkadir BULUŞ
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Cihat KIVRAK
 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer SERDAR
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye  istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak Komitelerden
 
 
Denetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir BULUŞ 'un Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SERDAR'ın Komite üyesi olarak seçilmesine,
  
Kurumsal Yönetim  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir BULUŞ'un Komite Başkanı olarak,  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cihat KIVRAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim ŞAHİN'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
 
Riskin Erken Saptanması  Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer SERDAR 'ın Komite Başkanı olarak ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945689


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:151.372
Değişim :  -0,06% |  -0,89
Açılış :  1.377  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.380 En Düşük
1.368
BIST En Aktif Hisseler15:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 6,60 4.878.719 % 10,00  
VAKFN 10,70 19.198.707 % 9,97  
YAPRK 36,46 6.786.945 % 9,95  
VKFYO 7,10 4.376.283 % 9,91  
SELVA 5,37 13.389.735 % 9,82  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Dolar 8,6925 8,6959 % 0,52  
Euro 10,2789 10,2830 % -0,08  
Sterlin 11,9145 11,9742 % 0,39  
Frank 9,3563 9,4127 % 0,52  
Riyal 2,3116 2,3232 % 0,53  
daha fazla
15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 7,54  
Altın Gr. 500 500 5,79  
Cumhuriyet 3.303 3.353 17,00  
Tam 3.289 3.372 25,84  
Yarım 1.590 1.631 12,50  
Çeyrek 797 816 6,24  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 0,13  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,09  
B. Petrol 75,50 75,50 -0,34  
Seans Raporu 15:13
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru