***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin 17.06.2021 tarihli Genel Kurunda seçilen Yönetim Kurulu Tüzel kişi üyelerin yaptıkları temsilci atamaları ile 02.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görev dağılımı ve yetkilendirme işlemi Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olupYönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı : Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.(Temsilen Erol KAYA) (Müşterek İmza Yetkilisi)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malz.San.Tic. A.Ş.(Temsilen Mustafa Ulvi BEZİRCİ) (Müşterek İmza Yetkilisi)Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Komyapı İnşaat A.Ş.(Temsilen Osman ELVAN) (Müşterek İmza Ytetkilisi)Yönetim Kurulu Üyesi : Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilen Haşim ŞAHİN) (İcrada Görevli Değil)Yönetim Kurulu Üyesi : Konya Kağıt San.Tic. A.Ş.(Temsilen İsmet GERGERLİ) (İcrada Görevli Değil)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Abdulkadir BULUŞBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Cihat KIVRAKBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer SERDARSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Esassözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapacak KomitelerdenDenetimden Sorumlu Komitede görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir BULUŞ 'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer SERDAR'ın Komite üyesi olarak seçilmesine,Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulkadir BULUŞ'un Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cihat KIVRAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim ŞAHİN'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine, Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesinde görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer SERDAR 'ın Komite Başkanı olarak ve Finans Direktörü Faruk GÜNEŞ'in Komite üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945689BIST