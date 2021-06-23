***BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
23.06.2021 18:21
***BERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Bera Holding A.Ş. (BERA.E) payında 24/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943858
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1000
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8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,2713
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1721
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10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,66
|Açılış
|:
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|Önceki Kapanış
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|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6475
|8,6511
|% 0,01
|
|Euro
|10,3360
|10,3421
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0305
|12,0908
|% 0,01
|
|Frank
|9,3852
|9,4417
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2978
|2,3093
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,30
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|0,09
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,81
|
Seans Raporu
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