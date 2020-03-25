***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:31
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831990
BIST
16:4289.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 530,16
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:426,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:426,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0421
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:42335,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,52
|Açılış
|: 335,39
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|48.938.117
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.039.201
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.547.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,30
|15.593.561
|% -9,93
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,76
|1.195.690.629
|% 4,03
|
|THYAO
|8,80
|1.158.205.299
|% 6,15
|
|GARAN
|7,68
|1.084.316.584
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,63
|349.988.169
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,90
|344.013.303
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|344.013.303
|% 0,00
|
|GARAN
|7,68
|1.084.316.584
|% 1,32
|
|ODAS
|1,28
|177.710.429
|% 0,79
|
|THYAO
|8,80
|1.158.205.299
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,15
|129.774.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5729
|7,6109
|% 0,69
|
|Frank
|6,5434
|6,5828
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7086
|1,7172
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.615
|-8,10
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,00
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|-0,70
|