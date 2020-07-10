***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:01
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858883
BIST
15:21113.202
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.591,55
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:216,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:217,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:21399,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,07
|Açılış
|: 399,02
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.412.201
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|16.912.198
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.721.699
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.220.766
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.113.419
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.797.008
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.827.006
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.510.654
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.644.565
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|GARAN
|7,74
|871.647.547
|% -2,15
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|SISE
|6,18
|836.263.055
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|669.171.835
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,04
|1.155.867.845
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,53
|857.052.304
|% -2,16
|
|ZOREN
|2,42
|452.897.408
|% -3,97
|
|IHLGM
|1,57
|276.915.322
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,95
|500.844.032
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6639
|% -0,06
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|6,50
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|9,00
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,30
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-0,52
|