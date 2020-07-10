***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:34
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858892
BIST
15:21113.202
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.591,55
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:216,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:217,7521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:21399,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,07
|Açılış
|: 399,02
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|47.693.815
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.220.766
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.109.906
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.794.975
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.800.437
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.461.601
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.638.861
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,03
|1.148.941.958
|% -6,02
|
|GARAN
|7,72
|867.314.594
|% -2,40
|
|TRKCM
|4,54
|853.868.403
|% -1,94
|
|SISE
|6,19
|830.920.379
|% -2,98
|
|THYAO
|11,51
|664.126.970
|% -0,35
|
|EKGYO
|2,03
|1.148.941.958
|% -6,02
|
|TRKCM
|4,54
|853.868.403
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,40
|448.202.117
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,55
|274.287.669
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,94
|497.911.744
|% -4,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6214
|8,6646
|% -0,05
|
|Frank
|7,2603
|7,3040
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.680
|7,60
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,55
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