***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 12:14
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861578
BIST
15:00118.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -176,28
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:006,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:007,9515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:00417,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,01
|Açılış
|: 417,22
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.127.524
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.212.997
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.317.670
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.724.647
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.054.682
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|ASELS
|35,22
|1.357.179.854
|% 0,23
|
|SISE
|6,53
|1.320.744.747
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,34
|784.682.176
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,37
|480.297.573
|% 3,07
|
|ALKIM
|14,87
|479.268.037
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,34
|784.682.176
|% 0,43
|
|SISE
|6,53
|1.320.744.747
|% 3,65
|
|TRKCM
|4,37
|480.297.573
|% 3,07
|
|TSKB
|1,25
|131.222.594
|% -0,79
|
|KARSN
|3,06
|203.710.368
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7085
|8,7521
|% 0,22
|
|Frank
|7,3763
|7,4208
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|6,72
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,80
|
|Tam
|2.800
|2.814
|19,30
|
|Yarım
|1.359
|1.376
|8,50
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,03
|