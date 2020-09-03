***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 12:07
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873083
BIST
11:561.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.084
11:567,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4317
En Düşük
7,3591
11:568,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8004
En Düşük
8,7171
11:56462,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 462,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARMDA
|42,90
|13.057.867
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.311.898
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|3.927.851
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|220.615.678
|% 9,99
|
|RAYSG
|10,25
|17.959.759
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.162.298
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,87
|29.103.840
|% -9,15
|
|OZBAL
|6,05
|41.185.628
|% -8,19
|
|AKMGY
|39,36
|5.171.475
|% -6,86
|
|ASELS
|16,95
|581.223.735
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,76
|415.654.984
|% 8,05
|
|TSPOR
|5,93
|368.305.809
|% 7,23
|
|BJKAS
|3,65
|338.361.726
|% 7,04
|
|GARAN
|6,82
|298.899.757
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,76
|415.654.984
|% 8,05
|
|BJKAS
|3,65
|338.361.726
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,75
|147.562.704
|% -1,13
|
|IHLAS
|0,86
|55.358.968
|% -2,27
|
|TSPOR
|5,93
|368.305.809
|% 7,23
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4273
|7,4316
|% 0,66
|
|Euro
|8,7874
|8,7975
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,8536
|9,9031
|% 0,28
|
|Frank
|8,1167
|8,1656
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9744
|1,9843
|% 0,62
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,76
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,27
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,85
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
12:07SEKUR
Yüzde 6.10 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 033 adet işlem
-
12:05PINSU
Yüzde 7.18 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 216, 959 adet işlem
-
12:04MERKO
Yüzde 9.69 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 223, 569 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 61 artarak (% 0.30 ) 1, 224
-
12:03XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 3, 900.00 milyon TL de