***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:48
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892970
BIST
12:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:247,9018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0597
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:249,6123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1089
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:24465,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,36
|Açılış
|: 465,16
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:24
|VERTU
|10,67
|27.354.011
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,92
|489.354
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.144.127
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,26
|35.047.284
|% -7,94
|
|SISE
|7,37
|1.265.529.693
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,89
|1.132.136.663
|% 6,16
|
|THYAO
|12,72
|954.809.115
|% 2,50
|
|GARAN
|9,72
|887.524.994
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,35
|868.182.036
|% 0,38
|
|SISE
|7,37
|1.265.529.693
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|809.395.497
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,35
|868.182.036
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,09
|497.224.831
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,15
|419.393.621
|% 2,94
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8975
|7,9018
|% 0,76
|
|Euro
|9,6048
|9,6123
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,5770
|10,6301
|% 2,28
|
|Frank
|8,8894
|8,9430
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1050
|2,1156
|% 0,98
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-13,09
|
|Altın Gr.
|464
|465
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-8,92
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-4,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,60
|
Seans Raporu
12:24
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SELGD, UZERB, SEKFK, MZHLD, EPLAS, VERTU, CASA, SNKRN