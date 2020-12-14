***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 11:05
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892974
BIST
12:381.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,39
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:387,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0507
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:389,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0928
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:38464,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 464,99
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:38
|VERTU
|10,67
|27.364.318
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.450.705
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,30
|36.536.226
|% -7,68
|
|SISE
|7,37
|1.286.824.596
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,87
|1.155.779.864
|% 6,03
|
|THYAO
|12,74
|1.095.417.251
|% 2,66
|
|GARAN
|9,73
|917.886.334
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,35
|875.821.666
|% 0,38
|
|SISE
|7,37
|1.286.824.596
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|817.295.593
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,35
|875.821.666
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,09
|499.957.685
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,15
|447.940.254
|% 2,94
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8841
|7,8928
|% 0,65
|
|Euro
|9,5850
|9,5962
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,5565
|10,6094
|% 2,08
|
|Frank
|8,8845
|8,9380
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% 0,75
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-5,49
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,65
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|0,53
|