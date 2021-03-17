***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2021 16:02
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918776
BIST
16:091.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:097,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:098,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:09417,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,91
|Açılış
|: 417,81
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EUHOL
|3,63
|20.885.591
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|34.910.001
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|19.936.082
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.957.981
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|531.526.903
|% 9,98
|
|DAGI
|2,89
|36.599.375
|% -8,83
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,40
|11.104.480
|% -6,33
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,20
|1.909.442
|% -5,82
|
|SISE
|7,95
|1.478.359.835
|% 1,79
|
|GARAN
|8,78
|1.127.345.173
|% -0,90
|
|THYAO
|14,59
|1.036.451.075
|% -1,02
|
|KARSN
|4,45
|821.709.605
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,24
|792.135.917
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,20
|461.290.785
|% -2,22
|
|SISE
|7,95
|1.478.359.835
|% 1,79
|
|KARSN
|4,45
|821.709.605
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|400.768.858
|% -0,37
|
|GSRAY
|4,35
|542.997.281
|% 5,07
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5088
|7,5100
|% 0,33
|
|Euro
|8,9467
|8,9505
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4153
|10,4675
|% 0,42
|
|Frank
|8,0690
|8,1176
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9974
|2,0074
|% 0,34
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,32
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|
Seans Raporu
16:09
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16:20XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 19, 318.00 milyon TL de
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16:17DAGI
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