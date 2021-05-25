BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,4839
|8,4873
|% 1,17
|Euro
|10,3814
|10,3900
|% 1,36
|Sterlin
|11,9298
|11,9896
|% 0,76
|Frank
|9,4059
|9,4625
|% 0,96
|Riyal
|2,2532
|2,2645
|% 1,03
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,66
|Altın Gr.
|516
|516
|8,58
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,11
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,11
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,05
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
- 17:59XU100 Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
- 17:59AKYHO Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
- 17:57KRSTL Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
- 17:56ISGSY Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem