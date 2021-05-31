***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 12:58
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938967
BIST
15:041.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.416
15:048,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0642
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:0410,3770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0649
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:04520,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,45
|Açılış
|: 520,81
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.599.125
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.704.514
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.510.488
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.043.003
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|GEDZA
|38,52
|18.177.269
|% -6,55
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|KRDMD
|7,93
|545.688.993
|% 0,51
|
|EREGL
|19,29
|446.884.386
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|359.325.367
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|411.604.152
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|270.077.317
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|111.789.642
|% 10,00
|
|THYAO
|13,34
|966.592.789
|% 2,77
|
|SKBNK
|1,10
|78.756.414
|% 0,00
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5009
|8,5025
|% -0,73
|
|Euro
|10,3742
|10,3803
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0291
|12,0894
|% -0,72
|
|Frank
|9,4137
|9,4704
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2617
|2,2731
|% -0,66
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,45
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,90
|