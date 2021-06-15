***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2021 11:14
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942323
BIST
11:271.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.450
11:278,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0871
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5647
En Düşük
8,4510
11:2710,3894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1221
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,3958
En Düşük
10,2523
11:27512,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,83
|Açılış
|: 512,03
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler11:25
|MRSHL
|277,20
|2.576.161
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,15
|52.576.167
|% 9,26
|
|HUBVC
|13,64
|16.360.974
|% 8,25
|
|EUKYO
|6,96
|2.984.538
|% 8,24
|
|TKURU
|127,80
|1.297.973
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|2.571.894
|% -9,82
|
|MZHLD
|43,10
|933.211
|% -6,30
|
|OYYAT
|23,44
|73.231.179
|% -5,41
|
|EKGYO
|2,25
|512.317.532
|% 3,21
|
|THYAO
|14,69
|299.714.969
|% 0,48
|
|GARAN
|8,38
|199.890.600
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,70
|199.193.467
|% 0,79
|
|KOZAL
|124,00
|195.178.184
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,25
|512.317.532
|% 3,21
|
|YKBNK
|2,25
|149.647.352
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,86
|168.798.370
|% -2,53
|
|IHLGM
|1,23
|42.737.194
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,70
|199.193.467
|% 0,79
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5511
|8,5541
|% 1,00
|
|Euro
|10,3795
|10,3889
|% 1,18
|
|Sterlin
|12,0196
|12,0799
|% 0,91
|
|Frank
|9,4911
|9,5483
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,90
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-2,71
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,00
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,29
|