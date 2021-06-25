***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 10:57
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944085
BIST
11:171.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,95
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
11:178,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:1710,3919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:17498,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 498,47
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ALKA
|16,50
|3.528.685
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.187.619
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.103.414
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|DENGE
|3,74
|551.242
|% 9,68
|
|CEOEM
|12,15
|30.780.072
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,98
|28.102.059
|% -7,86
|
|VAKFN
|11,78
|112.402.888
|% -7,82
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|VKFYO
|7,65
|26.095.447
|% -5,09
|
|THYAO
|14,45
|254.726.315
|% -1,10
|
|GARAN
|8,32
|221.547.193
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,79
|167.075.763
|% 1,19
|
|FENER
|40,44
|150.352.000
|% 4,23
|
|YKBNK
|2,23
|138.838.482
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,09
|136.678.905
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|138.838.482
|% -0,89
|
|GARAN
|8,32
|221.547.193
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,79
|167.075.763
|% 1,19
|
|PETKM
|5,50
|120.545.412
|% 1,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6914
|8,6943
|% -0,17
|
|Euro
|10,3827
|10,3905
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0550
|12,1154
|% -0,29
|
|Frank
|9,4457
|9,5026
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% -0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|0,26
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