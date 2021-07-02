***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 10:37
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945651
BIST
10:491.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
10:498,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6992
En Düşük
8,6441
10:4910,2806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:49497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,93
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,18
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:48
|VAKFN
|10,70
|15.972.251
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.023.342
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.287.088
|% 9,82
|
|SAYAS
|28,64
|14.571.285
|% 8,48
|
|ARCLK
|32,28
|307.032.341
|% 8,18
|
|KUTPO
|46,68
|53.936.209
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|OZBAL
|13,20
|12.203.800
|% -6,71
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|GEDIK
|8,36
|23.827.300
|% -4,13
|
|KCHOL
|19,64
|333.487.728
|% 5,99
|
|ARCLK
|32,28
|307.032.341
|% 8,18
|
|THYAO
|13,72
|290.055.975
|% -0,22
|
|GARAN
|8,39
|142.696.833
|% -0,71
|
|BERA
|13,11
|116.190.433
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,09
|49.770.938
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,19
|66.223.098
|% 0,00
|
|THYAO
|13,72
|290.055.975
|% -0,22
|
|EKGYO
|1,89
|39.190.343
|% 0,00
|
|KCHOL
|19,64
|333.487.728
|% 5,99
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6904
|8,6940
|% 0,50
|
|Euro
|10,2775
|10,2830
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9229
|11,9827
|% 0,46
|
|Frank
|9,3398
|9,3961
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% 0,54
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,37
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|-0,24
|