***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 14:07
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949968
BIST
14:291.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:298,6800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:2910,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:29501,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,19
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
501,45
BIST En Aktif Hisseler14:29
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SANFM
|20,70
|11.226.301
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|SILVR
|5,94
|32.221.842
|% 5,32
|
|AVGYO
|3,17
|22.031.851
|% 5,32
|
|FADE
|17,47
|36.255.224
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.476.257
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|229.076.268
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,00
|8.221.056
|% -8,64
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|465.265.803
|% 2,26
|
|THYAO
|13,65
|428.152.279
|% -0,07
|
|GARAN
|8,49
|398.517.962
|% -0,82
|
|EREGL
|17,91
|364.593.749
|% 1,99
|
|PETKM
|5,42
|294.460.151
|% 1,50
|
|PEKGY
|1,10
|229.076.268
|% -9,84
|
|EKGYO
|1,85
|164.276.152
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,24
|465.265.803
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,26
|139.421.263
|% 0,44
|
|PETKM
|5,42
|294.460.151
|% 1,50
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6767
|8,6800
|% -0,15
|
|Euro
|10,2964
|10,3038
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9489
|12,0088
|% -0,07
|
|Frank
|9,4444
|9,5013
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3059
|2,3174
|% -0,25
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,12
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|-10,60
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|-5,13
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,84
|74,84
|0,72
|