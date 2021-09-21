***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 17:53
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964767
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6255
|8,6280
|% -0,42
|
|Euro
|10,1188
|10,1282
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7484
|11,8073
|% -0,44
|
|Frank
|9,3015
|9,3576
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,11
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,08
|
|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,28
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Seans Raporu
18:05
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