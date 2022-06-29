***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:05
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040008
BIST
16:112.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -12,31
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:1116,6345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0477
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:1117,4795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0737
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:11980,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,12
|Açılış
|: 980,23
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:11
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.338.681
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|371.945.406
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,14
|29.998.156
|% 8,43
|
|MAKIM
|16,94
|441.960.944
|% -9,99
|
|SELVA
|7,50
|75.017.605
|% -9,09
|
|LIDFA
|12,73
|57.089.911
|% -9,07
|
|YEOTK
|59,65
|68.057.742
|% -8,09
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,72
|3.702.488.218
|% -0,67
|
|SISE
|21,52
|1.235.155.405
|% 0,47
|
|EREGL
|27,48
|1.065.662.973
|% -0,29
|
|ASELS
|23,48
|960.901.419
|% 1,21
|
|SAHOL
|19,89
|751.522.339
|% -1,24
|
|EKGYO
|2,59
|385.831.511
|% -1,15
|
|ODAS
|3,00
|446.029.420
|% -1,64
|
|TSKB
|2,06
|274.618.654
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|534.725.150
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,80
|155.092.718
|% -2,70
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6180
|16,6345
|% -0,29
|
|Euro
|17,4598
|17,4795
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,1852
|20,2864
|% -0,39
|
|Frank
|17,4042
|17,5090
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4210
|4,4432
|% -0,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|12,81
|
|Altın Gr.
|979
|980
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.543
|6.642
|17,00
|
|Tam
|6.540
|6.627
|-10,00
|
|Yarım
|3.201
|3.240
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.620
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,02
|21,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,54
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.45 ) 2, 695
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16:26XU100
Endeks 2, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 22, 201.00 milyon TL de
-
16:26SELVA
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 668, 974 adet işlem
-
16:25SELVA
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 448 adet işlem
-
16:24LIDFA
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 376, 728 adet işlem