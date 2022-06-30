***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 10:18
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040231
BIST
11:342.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,35
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:3416,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0370
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:3417,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0522
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:34973,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 973,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:34
|BMSCH
|10,66
|55.158.993
|% 7,68
|
|PEGYO
|1,85
|15.392.424
|% 6,94
|
|RTALB
|7,18
|62.881.661
|% 5,74
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|VKFYO
|5,33
|4.796.894
|% 5,34
|
|LIDFA
|11,34
|13.674.855
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|90.921.495
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|211,00
|15.507.440
|% -5,25
|
|THYAO
|46,14
|1.343.512.559
|% -0,09
|
|SISE
|21,38
|1.275.870.208
|% 3,38
|
|EREGL
|26,56
|414.464.597
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,09
|383.079.486
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,63
|317.610.768
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,63
|317.610.768
|% 3,95
|
|YKBNK
|4,33
|304.237.906
|% 0,93
|
|ODAS
|2,90
|179.139.049
|% 0,00
|
|SISE
|21,38
|1.275.870.208
|% 3,38
|
|TSKB
|1,98
|80.714.002
|% -1,98
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6670
|16,6752
|% 0,22
|
|Euro
|17,4141
|17,4399
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,2106
|20,3119
|% 0,47
|
|Frank
|17,4020
|17,5069
|% 0,24
|
|Riyal
|4,4341
|4,4564
|% 0,25
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,39
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.492
|6.588
|-53,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,39
|
Seans Raporu
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