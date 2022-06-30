***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 15:49
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040358
BIST
17:112.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1116,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0542
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1117,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0507
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:11974,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,44
|Açılış
|: 974,43
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BMSCH
|10,89
|120.144.917
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.906.570
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.018.166
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,01
|98.061.494
|% 9,63
|
|GESAN
|42,52
|262.167.557
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.819
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.723.389
|% -9,98
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|BERA
|14,78
|570.222.799
|% -7,10
|
|THYAO
|46,66
|4.473.510.728
|% 1,04
|
|SISE
|21,50
|2.977.419.035
|% 3,97
|
|EREGL
|27,20
|1.530.540.117
|% 2,49
|
|ASELS
|23,04
|1.172.074.437
|% 1,59
|
|KRDMD
|11,42
|1.166.443.611
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,68
|986.957.131
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,34
|712.569.999
|% 1,17
|
|TSKB
|2,01
|326.799.970
|% -0,50
|
|ODAS
|2,88
|442.034.397
|% -0,69
|
|SISE
|21,50
|2.977.419.035
|% 3,97
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6822
|16,6914
|% 0,32
|
|Euro
|17,4127
|17,4395
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,2710
|20,3726
|% 0,77
|
|Frank
|17,4070
|17,5118
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4339
|4,4561
|% 0,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,28
|
|Altın Gr.
|974
|975
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.486
|6.580
|-61,00
|
|Yarım
|3.175
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,27
|
Seans Raporu
17:09
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17:24PEGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 612, 761 adet işlem
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17:23ISGYO
Yüzde 7.77 oranında artışla 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 426, 928 adet işlem
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17:21BEYAZ
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 499 adet işlem
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17:20PEGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 577, 931 adet işlem
-
17:19ANGEN
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 949 adet işlem