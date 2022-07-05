***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 13:59
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041515
BIST
14:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,42
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:0516,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1641
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9917
En Düşük
16,7799
14:0517,4915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0453
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:05983,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,04
|Açılış
|: 983,82
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:05
|OYAYO
|10,41
|10.912.881
|% 9,46
|
|GZNMI
|45,82
|22.201.561
|% 8,89
|
|CANTE
|43,18
|32.567.535
|% 7,95
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|PEGYO
|2,25
|43.469.708
|% 6,13
|
|ULUSE
|207,00
|11.928.909
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,96
|2.291.306.370
|% -1,51
|
|HEKTS
|30,44
|955.803.373
|% 5,69
|
|EREGL
|25,86
|879.909.799
|% -0,39
|
|SASA
|40,20
|825.629.583
|% -0,74
|
|SISE
|21,14
|822.866.201
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,84
|796.340.789
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|539.249.291
|% -0,23
|
|ODAS
|2,78
|297.595.227
|% 1,83
|
|TSKB
|1,98
|116.150.297
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,48
|220.270.566
|% 1,82
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9840
|16,9903
|% 0,98
|
|Euro
|17,4764
|17,4915
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,3605
|20,4627
|% 0,37
|
|Frank
|17,5169
|17,6224
|% 0,56
|
|Riyal
|4,5083
|4,5309
|% 0,94
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-6,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.575
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.218
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,85
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,50
|
Seans Raporu
14:05
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