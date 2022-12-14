***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:54
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087272
BIST
18:055.067
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.042
18:0518,6413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
18:0519,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0463
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
18:051.083,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,11
|Açılış
|: 1.083,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|325.926.781
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|546.276
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|841.371.229
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|66.960.281
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,65
|288.400.439
|% -9,84
|
|DGNMO
|8,91
|127.768.419
|% -9,27
|
|YESIL
|4,39
|44.716.914
|% -8,73
|
|EMKEL
|5,05
|36.199.925
|% -8,68
|
|SNICA
|33,84
|423.240.615
|% -8,64
|
|KRDMD
|17,81
|16.216.732.434
|% -5,37
|
|THYAO
|137,00
|8.624.196.253
|% -4,86
|
|ASELS
|56,40
|8.531.286.175
|% -4,97
|
|AKBNK
|17,30
|6.480.187.519
|% -0,92
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.807
|% 1,23
|
|KRDMD
|17,81
|16.216.732.434
|% -5,37
|
|EKGYO
|7,99
|5.692.046.893
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,73
|1.921.392.434
|% -1,09
|
|VAKBN
|10,68
|6.313.780.807
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,00
|5.453.007.446
|% -4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6258
|18,6413
|% -0,01
|
|Euro
|19,8459
|19,8617
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9914
|23,1067
|% 0,07
|
|Frank
|20,0409
|20,1616
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.288
|7.337
|-7,00
|
|Yarım
|3.529
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
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17:58XU030
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17:58HEDEF
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17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem