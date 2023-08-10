***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:31
***BERA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BERA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BERA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183729
BIST
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17:077.595
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -5,75
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:0727,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0732
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0633
En Düşük
26,4619
17:0729,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2180
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:071.669,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.669,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ISATR
|427.899,00
|427.899
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|914.696.383
|% 9,99
|
|EDIP
|15,88
|24.343.262
|% 9,97
|
|COSMO
|101,90
|17.754.741
|% 9,92
|
|DGGYO
|35,10
|71.931.758
|% -10,00
|
|DERIM
|16,14
|91.209.396
|% -9,98
|
|LUKSK
|62,10
|22.094.045
|% -9,93
|
|BSOKE
|4,02
|107.519.634
|% -9,87
|
|METUR
|7,22
|31.141.427
|% -9,75
|
|ISCTR
|17,92
|11.218.416.599
|% 1,64
|
|AKBNK
|31,90
|10.108.252.512
|% 3,04
|
|EREGL
|40,66
|6.354.824.434
|% -2,45
|
|GARAN
|55,85
|5.883.558.191
|% 5,38
|
|ASELS
|76,65
|5.762.212.510
|% -1,10
|
|SKBNK
|3,74
|2.241.962.209
|% 9,36
|
|ISCTR
|17,92
|11.218.416.599
|% 1,64
|
|AKBNK
|31,90
|10.108.252.512
|% 3,04
|
|TSKB
|6,56
|1.292.823.070
|% -0,15
|
|PETKM
|17,66
|3.039.161.696
|% -3,92
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0117
|27,0633
|% 0,27
|
|Euro
|29,8033
|29,8500
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4203
|34,5929
|% 0,52
|
|Frank
|30,8601
|31,0460
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1841
|7,2201
|% 0,12
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,72
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.114
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|-0,30
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22BLCYT
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 162, 669 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 7, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 15 altında . İşlem hacmi 176, 546.00 milyon TL de
-
17:21OZGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 746, 960 adet işlem
-
17:20SMRTG
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 78.45 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 483, 325 adet işlem
-
17:19RUBNS
Yüzde 7.73 oranında artışla 35.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 166, 623 adet işlem