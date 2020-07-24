***BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.07.2020 10:22
***BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BERA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekst.San. Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861549
BIST
10:50118.934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -97,01
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:506,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:507,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:50417,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,09
|Açılış
|: 417,30
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,42
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.036.874
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|871.206
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.691.322
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,58
|3.812.425
|% -5,76
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,32
|862.016.668
|% 0,51
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|SODA
|7,35
|218.480.425
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,33
|294.719.302
|% 0,00
|
|SISE
|6,63
|720.125.544
|% 5,24
|
|TRKCM
|4,42
|241.355.744
|% 4,25
|
|TSKB
|1,26
|56.933.742
|% 0,00
|
|ODAS
|2,75
|96.232.080
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6986
|8,7422
|% 0,10
|
|Frank
|7,3743
|7,4187
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|8,51
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.739
|15,10
|
|Tam
|2.796
|2.810
|15,50
|
|Yarım
|1.357
|1.375
|7,60
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,28
|