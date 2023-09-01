***BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2023 09:36
***BERA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BERA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ufuk Deniz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190676
BIST
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11:337.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,96
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3326,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0267
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3328,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:331.668,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.668,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|46,14
|1.017.892.531
|% -8,18
|
|ELITE
|34,86
|68.354.497
|% -6,44
|
|AZTEK
|62,10
|162.842.818
|% -6,41
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|110,10
|1.301.975.557
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,80
|2.927.224.430
|% 1,91
|
|ASTOR
|140,80
|2.740.532.337
|% -2,22
|
|ALFAS
|157,90
|2.718.815.174
|% 9,27
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,83
|1.484.112.238
|% 2,79
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,12
|84.116.604
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,72
|1.789.939.090
|% -2,60
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7105
|26,7166
|% 0,10
|
|Euro
|28,9797
|28,9883
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7640
|33,9334
|% 0,20
|
|Frank
|30,1536
|30,3352
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1052
|7,1408
|% 0,22
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
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