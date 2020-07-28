BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
28.07.2020 14:33
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihlerini içeren 6 aylık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862388
BIST
16:031.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -17,52
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:036,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0743
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:038,1397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:03432,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,07
|Açılış
|: 432,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|65.939.041
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.065.546
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.248.230
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.222.082
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,80
|2.057.901.377
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,18
|1.654.034.156
|% 9,19
|
|KRDMD
|3,13
|1.033.856.197
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|914.090.548
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|888.552.887
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|914.090.548
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,13
|1.033.856.197
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,93
|267.546.123
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,18
|1.654.034.156
|% 9,19
|
|GSDHO
|2,69
|471.099.447
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9004
|8,9450
|% 0,89
|
|Frank
|7,5308
|7,5762
|% 1,26
|
|Riyal
|1,8416
|1,8508
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,11
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,06
|
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