BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
28.07.2020 14:33
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihlerini içeren 6 aylık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862389
BIST
16:041.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -17,53
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:046,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:048,1424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:04432,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,31
|Açılış
|: 432,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.137.031
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.255.238
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.065.603
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.234.735
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,74
|2.089.071.478
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,20
|1.663.508.946
|% 9,54
|
|KRDMD
|3,13
|1.068.448.356
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,28
|915.320.536
|% -1,72
|
|GARAN
|7,53
|893.315.898
|% -3,09
|
|EKGYO
|2,28
|915.320.536
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,13
|1.068.448.356
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,92
|267.946.277
|% -7,07
|
|GUSGR
|6,20
|1.663.508.946
|% 9,54
|
|GSDHO
|2,67
|472.247.925
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8998
|8,9444
|% 0,89
|
|Frank
|7,5318
|7,5771
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-4,18
|
|Altın Gr.
|431
|432
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,00
|
|Tam
|2.914
|2.945
|38,20
|
|Yarım
|1.415
|1.437
|18,60
|
|Çeyrek
|709
|720
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,04
|