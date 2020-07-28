BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
28.07.2020 14:31
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 tarihlerini içeren 6 aylık rapor ve ekleridir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862387
BIST
16:151.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -18,40
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:156,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0895
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:158,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0908
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:15432,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,12
|Açılış
|: 432,16
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|31.079.711
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.715.290
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.516.082
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.373.898
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.245.140
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|MERIT
|32,40
|181.387
|% -7,85
|
|OSMEN
|14,01
|159.498
|% -7,59
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|THYAO
|11,35
|399.856.025
|% -1,99
|
|SISE
|6,13
|396.694.110
|% -3,46
|
|SASA
|14,18
|388.458.104
|% -0,84
|
|DOCO
|402,90
|377.871.461
|% 4,05
|
|EKGYO
|2,28
|916.596.667
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,75
|295.974.159
|% -4,37
|
|IHYAY
|1,36
|227.237.591
|% -1,45
|
|TSKB
|1,21
|181.506.294
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,28
|298.594.981
|% -2,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8983
|8,9429
|% 0,87
|
|Frank
|7,5317
|7,5770
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8424
|1,8517
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,11
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,06
|