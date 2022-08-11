BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )TürkçeAltı Aylık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022-30.06.2022 Tarihlerini içeren altı aylık rapordur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054786BIST