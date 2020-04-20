BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
20.04.2020 16:32
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 tarihleir arasında gerçekleşen aracı kurum komisyon bilgisidir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Verim Menkul Değerler A.Ş. 2.162,28 % 0,0072 % 0,0017 % 24,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839329
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9500
En Düşük
6,8741
18:057,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5602
En Düşük
7,4695
18:05378,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,96
|Açılış
|: 378,21
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
379,24
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6311
|8,6744
|% -0,09
|
|Frank
|7,1579
|7,2011
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8461
|1,8554
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|8,40
|
|Altın Gr.
|378
|379
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.485
|-37,90
|
|Tam
|2.498
|2.561
|-35,20
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,33
|15,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|26,61
|26,61
|-1,47
|