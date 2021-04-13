BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 14:19
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
31.03.2021 itibarıyla gerçekleşen aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatıırm Menkul Değerler A.Ş. 5.460,3 % 0 % 0,0091 % 77,8844
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927363
BIST
17:061.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:068,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:069,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:06457,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,53
|Açılış
|: 457,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|QUAGR
|21,90
|1.187.659
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.616.310
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.596.560
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.212.823
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.548.458
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,40
|702.009.847
|% 0,82
|
|FENER
|32,46
|614.505.328
|% 3,71
|
|THYAO
|11,77
|611.774.980
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,79
|514.303.479
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|476.485.974
|% 0,48
|
|TSKB
|1,28
|299.072.779
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.069.527.710
|% 1,21
|
|EREGL
|17,30
|1.812.804.411
|% 5,49
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1473
|8,1500
|% 0,01
|
|Euro
|9,7245
|9,7301
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1663
|11,2223
|% -0,01
|
|Frank
|8,7990
|8,8520
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% -0,03
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|12,58
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|
Seans Raporu
17:06
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17:21ERBOS
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