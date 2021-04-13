BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.04.2021 14:18
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT Aorudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 120,45 % 0,000103 % 0,000066 % 0,641062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927361
BIST
15:431.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:438,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:439,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7363
En Düşük
9,6646
15:43456,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,05
|Açılış
|: 456,10
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,13
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MTRKS
|49,56
|6.349.181
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.117.842
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.512.578
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.106.059
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.618.007
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.035.972
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.969.548
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,25
|1.096.349.402
|% 5,18
|
|GARAN
|6,67
|847.756.301
|% 0,76
|
|FENER
|33,30
|538.760.907
|% 6,39
|
|THYAO
|11,64
|493.231.270
|% -2,76
|
|KOZAL
|113,40
|474.815.467
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,77
|415.796.314
|% -2,75
|
|TSKB
|1,27
|253.927.928
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,05
|370.572.910
|% -0,97
|
|GARAN
|6,67
|847.756.301
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,09
|84.966.485
|% -2,68
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1489
|8,1552
|% 0,07
|
|Euro
|9,7233
|9,7312
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,1658
|11,2218
|% -0,01
|
|Frank
|8,7949
|8,8479
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% 0,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|7,56
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.053
|1,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|0,46
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|0,22
|
|Çeyrek
|726
|742
|0,11
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,11
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|0,66
|
Seans Raporu
15:43
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15:55ULUUN
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