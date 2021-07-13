BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 16:30
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.06.2021 itibarıyla hesaplanan aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 705,61 % 0,0046678 % 0,0011266 % 24,1346213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950772
BIST
16:141.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:148,6183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:1410,1876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0651
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
16:14501,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 501,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:14
|EDATA
|7,39
|92.661.311
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,86
|24.726.715
|% 9,79
|
|EDIP
|3,45
|44.270.663
|% 9,18
|
|BANVT
|64,25
|2.241.695
|% 8,99
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|FADE
|14,16
|15.712.922
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.632.072
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.113.595
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.687.508
|% -9,73
|
|GARAN
|8,52
|782.119.248
|% -1,39
|
|SASA
|27,38
|724.268.695
|% 3,48
|
|THYAO
|13,15
|417.485.339
|% -0,68
|
|KRDMD
|7,12
|353.812.301
|% -0,84
|
|EREGL
|17,81
|303.135.162
|% -2,09
|
|PEKGY
|1,02
|155.687.508
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|260.390.617
|% -0,88
|
|GARAN
|8,52
|782.119.248
|% -1,39
|
|TSKB
|1,22
|68.541.916
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|94.907.459
|% -0,55
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|0,56
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|9,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,63
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,08
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|0,02
|
Seans Raporu
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