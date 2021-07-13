BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 16:32
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30.06.2021 itibarıyla hesaplanan aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.929,03 % 0,013911 % 0,004927 % 35,420758
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950777
BIST
16:251.343
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -13,83
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:258,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0168
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:2510,1894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0633
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:25501,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 501,43
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:25
|EDATA
|7,39
|92.681.301
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,82
|25.451.825
|% 9,66
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|45.350.794
|% 8,54
|
|BANVT
|63,80
|2.250.571
|% 8,23
|
|FADE
|14,16
|15.731.840
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.693.312
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.123.886
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.879.314
|% -9,73
|
|GARAN
|8,51
|794.617.312
|% -1,50
|
|SASA
|27,42
|733.740.205
|% 3,63
|
|THYAO
|13,14
|420.001.441
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,08
|365.160.667
|% -1,39
|
|EREGL
|17,80
|308.289.480
|% -2,14
|
|PEKGY
|1,02
|155.879.314
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|262.472.035
|% -0,88
|
|GARAN
|8,51
|794.617.312
|% -1,50
|
|TSKB
|1,21
|68.606.618
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,79
|95.133.729
|% -1,10
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6143
|8,6184
|% -0,19
|
|Euro
|10,1824
|10,1894
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8747
|11,9343
|% -0,67
|
|Frank
|9,3392
|9,3954
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% -0,11
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|6,03
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|18,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,07
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:36EUHOL
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 2.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 538, 475 adet işlem
-
16:35SANFM
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 030 adet işlem
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 41 kaybederek (% -0.71 ) 1, 457
-
16:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, TRKCM
-
16:34XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 491.00 milyon TL de