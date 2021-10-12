BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 09:50
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 3. çeyrek aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 328,54 % 0,0022 % 0,0104 % 462,4982
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969707
BIST
11:041.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
11:049,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
11:0410,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0437
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
11:04509,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,99
|Açılış
|: 509,72
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MERIT
|23,16
|8.943.050
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.154.006
|% 9,80
|
|DOBUR
|38,10
|4.367.746
|% 8,49
|
|KAPLM
|24,98
|7.617.142
|% 7,49
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|61.152.692
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|15.388.160
|% -9,95
|
|AYCES
|53,65
|1.287.369
|% -5,88
|
|YEOTK
|81,00
|62.444.435
|% -5,21
|
|GARAN
|9,52
|602.629.345
|% 0,85
|
|TUPRS
|127,70
|277.158.756
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,41
|251.466.411
|% -0,41
|
|KRDMD
|6,81
|185.008.318
|% 0,00
|
|EREGL
|17,59
|175.773.126
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,41
|251.466.411
|% -0,41
|
|GARAN
|9,52
|602.629.345
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,79
|92.563.957
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|52.655.277
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|60.141.759
|% 0,66
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0231
|9,0251
|% 0,27
|
|Euro
|10,4373
|10,4415
|% 0,42
|
|Sterlin
|12,2271
|12,2884
|% 0,22
|
|Frank
|9,6909
|9,7492
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3990
|2,4110
|% 0,26
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,23
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|0,31
|