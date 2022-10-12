BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 10:39
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleşen aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.476,66 % 0,01099 % 0,00235 % 21,3413
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071051
BIST
14:203.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 53,13
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2018,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5924
En Düşük
18,5039
14:2018,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1075
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:201.000,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.000,87
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:20
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.553.457
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|92.794.839
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|112.900.043
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.762.008
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,56
|6.949.786
|% -7,63
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|THYAO
|88,10
|4.458.363.044
|% 3,53
|
|SASA
|83,30
|1.348.946.768
|% 1,71
|
|PETKM
|14,76
|1.256.714.685
|% 0,75
|
|AKBNK
|13,06
|1.181.700.635
|% 1,01
|
|ASELS
|31,56
|1.048.635.111
|% -0,19
|
|EKGYO
|4,19
|590.392.714
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,45
|589.888.304
|% 3,61
|
|ODAS
|8,16
|768.342.126
|% 4,75
|
|YKBNK
|8,34
|771.428.724
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,06
|1.181.700.635
|% 1,01
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5903
|% 0,14
|
|Euro
|18,1175
|18,1294
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,6894
|20,7932
|% 0,69
|
|Frank
|18,5483
|18,6600
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,09
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,67
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.744
|6.795
|2,00
|
|Yarım
|3.286
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|0,21
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35COSMO
Yüzde 10.00 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 535 adet işlem
-
14:34BOBET
Yüzde 5.18 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 781 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ASELS, TUPRS
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 52 artarak (% 1.59 ) 3, 165
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLRHO, CELHA, YEOTK, COSMO, GESAN, ARASE