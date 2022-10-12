BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 10:40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 tarihleri arasında gerçekleşen aracı kurum komisyon raporudur.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.497,8 % 0,013719 % 0,005593 % 40,771522
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071055
BIST
14:263.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 51,64
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:2618,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5952
En Düşük
18,5039
14:2618,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1184
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1403
En Düşük
17,9750
14:261.001,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.001,02
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:24
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.563.701
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.843.260
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.051.903
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|113.011.188
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,50
|6.956.032
|% -7,83
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,42
|586.055.675
|% -6,28
|
|THYAO
|88,20
|4.482.283.631
|% 3,64
|
|SASA
|83,20
|1.355.844.366
|% 1,59
|
|PETKM
|14,75
|1.267.465.925
|% 0,68
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|ASELS
|31,50
|1.063.119.413
|% -0,38
|
|EKGYO
|4,19
|602.303.314
|% 1,21
|
|DOHOL
|5,44
|597.371.663
|% 3,42
|
|ODAS
|8,15
|772.808.523
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,35
|772.149.948
|% 1,83
|
|AKBNK
|13,04
|1.189.137.565
|% 0,85
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5922
|% 0,15
|
|Euro
|18,1123
|18,1275
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,7123
|20,8162
|% 0,80
|
|Frank
|18,5515
|18,6632
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,11
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:24
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