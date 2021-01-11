BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:20
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
----------
Açıklama
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
7.409,6 % 0,8834
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
190,61 % 0,0227
Bağımsız Denetim Ücreti
7.138 % 0,851
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
179,51 % 0,0214
Fon Yönetim Ücreti
7.145,96 % 0,8519
Hisse Senedi Komisyonu
103,67 % 0,0124
Tahvil Bono Komisyonu
55,56 % 0,0066
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.420,69 % 0,8847
TOPLAM GİDERLER
29.643,6 % 3,5341
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
838.778,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899826
BIST
15:371.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:377,4453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0721
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:379,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:37441,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,19
|Açılış
|: 441,31
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:37
|TURGG
|146,30
|90.376.722
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.278.597
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|36.908.416
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,70
|2.639.550.537
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.433.178
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,66
|951.705.998
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|846.158.020
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.183.013
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.705.998
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,54
|1.305.433.178
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,67
|518.802.243
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,39
|438.635.492
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|678.045.199
|% 0,95
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4415
|7,4453
|% 0,98
|
|Euro
|9,0588
|9,0651
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,9967
|10,0468
|% 0,26
|
|Frank
|8,3212
|8,3713
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9774
|1,9874
|% 0,92
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51FENER
Yüzde 7.95 oranında artışla 39.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 244, 456 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 32 artarak (% 0.38 ) 1, 388
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, ISBIR, INTEM, TKURU, RODRG, FROTO, AVHOL, ARTI, CMBTN, EMNIS
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, ATSYH, SNKRN