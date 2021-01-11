BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,8834Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,0227Bağımsız Denetim Ücreti7.138 % 0,851Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri179,51 % 0,0214Fon Yönetim Ücreti7.145,96 % 0,8519Hisse Senedi Komisyonu103,67 % 0,0124Tahvil Bono Komisyonu55,56 % 0,0066Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.420,69 % 0,8847TOPLAM GİDERLER29.643,6 % 3,5341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ838.778,3http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899826BIST