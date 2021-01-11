BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,007509Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,000193Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,007212Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri19.020,51 % 0,019275Fon Yönetim Ücreti993.220,2 % 1,0065Hisse Senedi Komisyonu2.135,75 % 0,002164Tahvil Bono Komisyonu174,2 % 0,000177Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler24.927,44 % 0,025261TOPLAM GİDERLER1.054.194,81 % 1,06829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.680.565,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899834BIST