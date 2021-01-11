BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:21
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
7.409,6 % 0,007509
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
190,61 % 0,000193
Bağımsız Denetim Ücreti
7.116,5 % 0,007212
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
19.020,51 % 0,019275
Fon Yönetim Ücreti
993.220,2 % 1,0065
Hisse Senedi Komisyonu
2.135,75 % 0,002164
Tahvil Bono Komisyonu
174,2 % 0,000177
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
24.927,44 % 0,025261
TOPLAM GİDERLER
1.054.194,81 % 1,06829
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
98.680.565,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899834
BIST
15:381.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:387,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0745
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:389,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:38441,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,27
|Açılış
|: 441,39
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:36
|FROTO
|148,50
|217.337.997
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|90.670.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.934.185
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.489.293
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.793.860
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|37.089.519
|% -9,86
|
|KOZAL
|122,40
|2.642.987.683
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|TCELL
|17,09
|848.101.925
|% 1,42
|
|KOZAA
|17,15
|774.951.573
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,66
|951.843.288
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.013.743
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|519.497.750
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,38
|438.676.288
|% -0,29
|
|PETKM
|5,32
|678.205.773
|% 1,14
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4440
|% 0,96
|
|Euro
|9,0548
|9,0593
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,9983
|10,0484
|% 0,28
|
|Frank
|8,3225
|8,3726
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9775
|1,9875
|% 0,93
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,79
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|-35,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,69
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-13,88
|
|Çeyrek
|708
|724
|-6,94
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,60
|
Seans Raporu
15:36
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15:47PRKAB
Yüzde 5.83 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 487, 929 adet işlem
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15:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.01 ) 1, 695
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15:44XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 23, 913.00 milyon TL de
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15:44KUTPO
Yüzde 5.73 oranında artışla 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 812 adet işlem