BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,9539Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,0245Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,9162Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri176,63 % 0,0227Fon Yönetim Ücreti6.617,77 % 0,852Hisse Senedi Komisyonu87,02 % 0,0112Tahvil Bono Komisyonu41,78 % 0,0054Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.411,92 % 0,9542TOPLAM GİDERLER29.051,83 % 3,74DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ776.776,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899838BIST