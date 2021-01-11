BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:21
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
7.409,6 % 0,9539
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
190,61 % 0,0245
Bağımsız Denetim Ücreti
7.116,5 % 0,9162
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
176,63 % 0,0227
Fon Yönetim Ücreti
6.617,77 % 0,852
Hisse Senedi Komisyonu
87,02 % 0,0112
Tahvil Bono Komisyonu
41,78 % 0,0054
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.411,92 % 0,9542
TOPLAM GİDERLER
29.051,83 % 3,74
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
776.776,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899838
BIST
15:451.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:457,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0705
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:459,0643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:45441,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,32
|Açılış
|: 441,43
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.089.156
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.630.511
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|217.417.890
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,30
|2.652.356.025
|% 2,77
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|851.689.351
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,15
|776.801.236
|% 4,70
|
|SKBNK
|1,65
|952.993.015
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.306.719.974
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,68
|520.045.491
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.560.036
|% 0,00
|
|PETKM
|5,31
|679.214.426
|% 0,95
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4437
|% 0,96
|
|Euro
|9,0550
|9,0643
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,0002
|10,0503
|% 0,30
|
|Frank
|8,3244
|8,3746
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9771
|1,9870
|% 0,90
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-2,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-33,24
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-16,08
|
|Çeyrek
|707
|723
|-8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|