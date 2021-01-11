BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon giderleridir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,015495Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,000399Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,014882Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri29.626,56 % 0,061957Fon Yönetim Ücreti1.050.086,64 % 2,195997Hisse Senedi Komisyonu7.819,51 % 0,016353Tahvil Bono Komisyonu598,84 % 0,001252Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler16.720,29 % 0,034966TOPLAM GİDERLER1.119.568,55 % 2,341302DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.818.209,76http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899840BIST