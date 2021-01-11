BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri5.359,79 % 0,006735Sigorta GiderleriNoter Ücretleri545,25 % 0,000685Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,008943Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.038,48 % 0,012615Fon Yönetim Ücreti1.456.290,38 % 1,83Hisse Senedi Komisyonu6.013,41 % 0,007557Tahvil Bono Komisyonu1.165,62 % 0,001465Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1 % 0,000001Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler21.210,91 % 0,026654TOPLAM GİDERLER1.507.741,34 % 1,894654DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.578.698,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899841BIST