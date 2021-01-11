BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,00995Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,000256Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,009557Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri8.240,04 % 0,011065Fon Yönetim Ücreti1.635.307,28 % 2,19002Hisse Senedi Komisyonu21.766,72 % 0,02923Tahvil Bono Komisyonu472,89 % 0,000635Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler20.895,15 % 0,028059TOPLAM GİDERLER1.701.398,79 % 2,228475DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.467.482,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899845BIST