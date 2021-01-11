BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi----------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,01254Sigorta GiderleriNoter Ücretleri545,25 % 0,00092Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,01204Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri32.149,74 % 0,05441Fon Yönetim Ücreti864.971,6 % 1,464Hisse Senedi Komisyonu11.686,69 % 0,01978Tahvil Bono Komisyonu1.499,77 % 0,00254Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.910,73 % 0,03031TOPLAM GİDERLER943.289,88 % 1,59656DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.082.753,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899847BIST