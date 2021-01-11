BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,0056691Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,0001458Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,0054449Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri70.257,86 % 0,0537546Fon Yönetim Ücreti2.870.200,43 % 2,1960015Hisse Senedi Komisyonu4.478,25 % 0,0034263Tahvil Bono Komisyonu969,21 % 0,0007415Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar3.737,53 % 0,0028596Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler28.951,21 % 0,0221507TOPLAM GİDERLER2.993.311,2 % 2,290194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.701.207,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899848BIST