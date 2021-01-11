BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.409,6 % 0,007924Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,000204Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,007611Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri10.303,49 % 0,011019Fon Yönetim Ücreti325.117,96 % 0,3477Hisse Senedi Komisyonu8.440,15 % 0,009026Tahvil Bono Komisyonu1.230,46 % 0,001316Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler11.491,75 % 0,01229TOPLAM GİDERLER371.300,52 % 0,39709DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.505.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899851BIST