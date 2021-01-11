BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-----------Açıklama01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleşen fon gider bildirim raporudur.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri5.359,79 % 0,17877Sigorta GiderleriNoter Ücretleri190,61 % 0,00636Bağımsız Denetim Ücreti7.116,5 % 0,23736Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri1.148,09 % 0,03829Fon Yönetim Ücreti25.545,36 % 0,85203Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu339,02 % 0,01131Gecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler7.528,62 % 0,25111TOPLAM GİDERLER47.227,99 % 1,57522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.998.178,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899855BIST